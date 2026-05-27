L'incontro Magyar-von der Leyen slitta a venerdì, "Al lavoro per sblocco fondi Ue"

Ansa 27 maggio 2026 a

a

a

BRUXELLES - Il primo ministro ungherese Peter Magyar ha annunciato che incontrerà venerdì a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per discutere dei fondi europei congelati. Il colloquio, previsto inizialmente per domani alle 11, slitta dunque di un giorno. "Tutti stanno lavorando per ottenere lo sblocco dei fondi Ue per l'Ungheria", ha dichiarato Magyar in una nota diffusa alla vigilia della sua partenza per la capitale delle istituzioni Ue. Confermati i suoi colloqui con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e il premier belga Bart De Wever.

