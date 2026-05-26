Lollobrigida: "Necessari correttivi all'Ets contro il caro-fertilizzanti"

Ansa 26 maggio 2026 a

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BRUXELLES - E' necessario "introdurre adeguati correttivi al sistema di scambio quote di emissione dell'Ue Ets per evitare un ulteriore aggravio dei costi di produzione" dei fertilizzanti "rispetto ai competitor internazionali". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo in sessione pubblica al Consiglio Agrifish a Bruxelles. "Il tema della disponibilità e dell'accessibilità economica dei fertilizzanti è oggi centrale per la sicurezza alimentare e per la competitività del nostro settore agricolo", ha sottolineato il ministro.



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