Brunner: "Siamo nella fase finale della riforma sulla migrazione"

Ansa 18 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Siamo nella fase finale della più ampia riforma del sistema europeo di asilo e migrazione, che rafforzerà la protezione delle nostre frontiere esterne, introducendo il sistema di gestione delle frontiere più moderno al mondo. Le procedure di asilo saranno più rapide ed efficaci, garantendo protezione a chi ne ha bisogno e prevenendo al contempo gli abusi. Stiamo inoltre rafforzando la cooperazione con i paesi terzi per gestire la migrazione lungo la rotta, utilizzando strumenti nuovi e più flessibili per scoraggiare la migrazione illegale e prevenire il traffico di migranti. Sebbene siamo sulla strada giusta e la fiducia tra gli Stati membri stia crescendo, c'è ancora molto lavoro da fare". Lo ha detto il Commissario europeo agli Affarii Interni Magnus Brunner a Rovigno, dove ha partecipato alla riunione dei ministri dei Paesi Med9 incentrata sulla migrazione, la gestione delle frontiere, i rimpatri e la lotta al traffico di droga.

