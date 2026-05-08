Kallas: "Vogliamo la Moldavia nell'Ue, la Transnistria non sarà un ostacolo"

Ansa 08 maggio 2026 a

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BRUXELLES- "Riconosciamo i progressi che avete compiuto, i notevoli progressi che avete realizzato nel portare avanti riforme impegnative. Queste riforme sono concrete e sostenibili e vanno a beneficio dei cittadini moldavi. L'Ue intende proseguire con determinazione per consentire alla Moldavia di entrare a far parte dell'Unione. Ma, naturalmente, l'adesione non è solo un processo tecnico, bensì anche un impegno politico. In questo percorso, desidero assicurarvi che la Transnistria non costituirà un ostacolo al futuro europeo della Moldavia". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in Moldavia.

