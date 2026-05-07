Von der Leyen: "Mosca non è seria quando parla di tregua o di pace"

Ansa 07 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "In occasione della Pasqua ortodossa, la Russia ha proposto un cessate il fuoco. Solo per intensificare i suoi brutali attacchi contro l'Ucraina: quasi 8.000 violazioni del cessate il fuoco da loro proposto. Ora ha proposto un cessate il fuoco solo per garantire una tregua in vista delle celebrazioni in Piazza Rossa. I bombardamenti aerei di oggi sull'Ucraina dimostrano ancora una volta che la Russia non è seria quando parla di cessate il fuoco o di pace". Lo scrive la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "L'unico modo per porre fine alle sofferenze umane e creare lo spazio per negoziati di pace significativi è fermare immediatamente le uccisioni e concordare un cessate il fuoco a lungo termine".

