Esperti Ue: "Possibili carenze di carburante se persiste blocco di Hormuz"

Ansa 07 maggio 2026 a

a

a

BRUXELLES - "Sebbene al momento non vi siano carenze di carburante nell'Ue, nelle prossime settimane potrebbero verificarsi difficoltà di approvvigionamento a livello regionale, se il blocco delle forniture petrolifere attraverso lo Stretto di Hormuz non dovesse risolversi". E' quanto emerso dalla riunione del gruppo di coordinamento sul petrolio, in cui gli esperti dell'Ue hanno sottolineato l'importanza di coordinare il rilascio di scorte di petrolio di emergenza e di "abbinarlo a misure" sul lato della domanda.