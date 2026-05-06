Primo sì al Pe, l'8 agosto Giornata europea per le vittime sul lavoro

Ansa 06 maggio 2026 a

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BRUXELLES - Primo via libera al Parlamento europeo alla proposta lanciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani sull'istituzione di una Giornata europea dedicata alle vittime sul Lavoro l'8 agosto, giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Il testo della risoluzione è stato adottato dai deputati della commissione per l'Occupazione e gli affari sociali con 45 voti a favore, nessun voto contrario e 6 astensioni. Ora potrà andare all'esame della Plenaria.

L' 8 agosto, secondo il testo della risoluzione adottata questa mattina, sarà quindi Giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori. Lo scorso 4 maggio Tajani aveva rivolto il suo appello al Parlamento europeo affinché sostenesse la proposta italiana, lanciata negli anni scorso in occasione delle celebrazioni della tragedia di Marcinelle, che nel 1956 di 262 minatori, di cui 136 italiani.

"Ogni morte sul lavoro è una sconfitta collettiva. L'Europa deve smettere di contare le vittime e iniziare a prevenire le cause. Questo report è un mandato chiaro: il Parlamento europeo chiede azioni, non solo parole. Ringrazio tutti i colleghi, e in modo particolare i deputati italiani, per aver saputo fare fronte comune al di là di ogni appartenenza politica, dimostrando che quando l'Italia parla con una voce sola, il suo peso in Europa si sente". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia Chiara Gemma, relatrice del testo approvato questa mattina in merito agli infortuni e decessi sul lavoro.



