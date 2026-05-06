Appuntamento all'Università di Padova 'La Pac e le nuove generazioni'

Ansa 06 maggio 2026 a

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Costruire l'agricoltura: la Pac e le nuove generazioni': è il titolo dell'incontro in programma venerdì 8 maggio presso l'Università di Padova a Legnaro, Corte Benedettina, a partire dalle ore 8,30. Si tratta di uno degli appuntamenti CapGen, progetto europeo coordinato in Italia da ANSA con la collaborazione di Confagricoltura e Giovani di Confagricoltura Anga e cofinanziato dalla Dg Agri della Commissione europea, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sul ruolo strategico della Politica agricola.

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione 'Pac Quiz: mettiti alla prova!', prenderanno la parola Beatrice La Porta e Eugenio Pomarici del Dipartimento Tesaf Università di Padova; Fabio Cossu Dg Agri, Agricoltura e sviluppo rurale, Commissione Europea; Damiano Li Vecchi direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Masaf; Franco Contarin direttore AdG Feasr Bonifica e Irrigazione Regione del Veneto; Pietro Baldrighi Giovani di Confagricoltura - Anga. Il link di registrazione per poter partecipare ai lavori è https://forms.gle/hmwSDL2HYy58NBH19

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