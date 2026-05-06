Al Pe risoluzione dei Conservatori e Riformisti su IA e il deepfake contro Meloni

Ansa 06 maggio 2026 a

a

a

BRUXELLES - Il gruppo dei Conservatori e Riformisti all'Eurocamera, casa europea di Fratelli d'Italia, ha presentato al Pe una risoluzione urgente per "chiedere" alla Commissione europea un'applicazione rigorosa della legge sull'IA", a seguito della pubblicazione online di alcune immagini del primo ministro Giorgia Meloni create con l'intelligenza artificiale. "I leader europei come Giorgia Meloni sono tra le ultime vittime di questa pratica che induce in errore i cittadini e mina la fiducia", scrivono su X dal gruppo guidato dai co-presidenti Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, e Patryk Jaki.