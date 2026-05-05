Sefcovic vede Greer: "Tornare al 15% previsto dall'intesa sui dazi"

Ansa 05 maggio 2026 a

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BRUXELLES - Il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e il Rappresentante degli Usa al Commercio Jamieson Greer hanno avuto un incontro a Parigi di circa un'ora e mezzo. Sefocvic, spiega un portavoce della Commissione, "ha aggiornato Greer sul prossimo trilogo e sui tempi più probabili per la sua conclusione, nel rispetto delle prerogative dei colegislatori. Allo stesso tempo, ha chiesto un rapido ritorno ai termini concordati a Turnberry, ovvero un'aliquota tariffaria onnicomprensiva del 15%, con le deroghe concordate per l'Ue". "È utile e importante confrontarsi il più spesso possibile per chiarire la posizione di ciascuna parte nel processo di attuazione dell'accordo. Entrambe le parti - viene aggiunto - hanno concordato di intensificare il dialogo sia a livello politico che tecnico, impegnandosi al contempo con maggiore determinazione su un'agenda positiva, che comprenda le misure di cooperazione regionale e per l'acciaio. Il lavoro è in corso e la Commissione continuerà a impegnarsi a fondo per compiere progressi su tutti i fronti chiave".

