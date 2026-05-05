Fonti Ue, prezzi gas e petrolio su di oltre il 50% dalla crisi in Iran

Ansa 05 maggio 2026 a

a

a

BRUXELLES - Al 5 maggio i prezzi del gas sulla piazza olandese Ttf hanno registrato un aumento del 51% rispetto al 27 febbraio, data d'inizio del conflitto con l'Iran. E' quanto emerge da i dati interni della Commissione europea, secondo cui il prezzo si attesta oggi a 48 euro/MWh. Il prezzo del petrolio è di 114 dollari Usa al barile, in rialzo del 57% rispetto al 27 febbraio. Il 27 febbraio il prezzo del petrolio si attestava a 72 dollari al barile, mentre il gas a 32 euro/MWh.

