Ue, a fine maggio l'ultima finestra per modificare il Pnrr

Ansa 04 maggio 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione europea fissa al 31 maggio 2026 l'ultima finestra utile per modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr). "Per qualsiasi richiesta di modifica presentata dopo tale data, la Commissione non può impegnarsi a completare la propria valutazione in tempo utile affinché il Consiglio adotti la decisione rivista entro il 31 agosto 2026". E' quanto segnala l'esecutivo Ue nelle linee guida pubblicate oggi sulla fasei finale del dispositivo per la Ripresa e la resilienza (Rrf).