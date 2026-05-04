Giorgetti all' Eurogruppo: "Discutere di una tassa Ue sugli extraprofitti"

Ansa 04 maggio 2026 a

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BRUXELLES- "Sono anche interessato a discutere misure selettive per l'incremento delle entrate. In quest'ottica, sosterrei l'introduzione a livello Ue di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, come suggerito dall'Italia e da altri quattro Stati membri (Germania, Portogallo, Austria e Spagna) in una lettera inviata alla Commissione il 3 aprile". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'Eurogruppo, secondo il testo del suo intervento. "Credo che la politica 'attendere e vedere' sia finita. Ora è tempo di agire", è la conclusione dell'intervento.