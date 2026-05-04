Buch (Bce): "Banche resilienti, ma crisi in Medio Oriente può pesare"

Ansa 04 maggio 2026 a

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BRUXELLES - "Il settore bancario europeo rimane resiliente", ma "questa resilienza potrebbe essere messa alla prova". "Il conflitto in Medio Oriente si aggiunge a un contesto geopolitico già complesso, con implicazioni per i prezzi dell'energia, l'inflazione e la crescita. Le condizioni finanziarie si sono irrigidite, riflettendo il calo dei prezzi azionari e l'aumento dei premi per il rischio. Ciò potrebbe pesare sugli investimenti, mettere sotto pressione la capacità dei debitori di rimborsare i prestiti e, in ultima analisi, incidere sulle banche". Lo ha detto la responsabile della vigilanza bancaria Bce Claudia Buch all'Eurogruppo.