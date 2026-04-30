Ue: "Domani in vigore l'intesa con il Mercosur, bel giorno per l'Europa"

Ansa 30 aprile 2026 a

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BRUXELLES - L'accordo commerciale provvisorio Ue-Mercosur entrerà in vigore domani, 1° maggio, apportando benefici immediati e tangibili alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini dell'Ue. Per celebrare l'evento, Ursula von der Leyen parteciperà domani, insieme al Presidente del Consiglio europeo, António Costa, a una videoconferenza con i leader del Mercosur. Lo rende noto la Commissione Ue.

"Molto lavoro è stato profuso per raggiungere questo accordo storico; ora è il momento di investire lo stesso impegno per garantire che i nostri cittadini e le nostre imprese ne traggano immediatamente beneficio. Fin dal primo giorno, le tariffe saranno ridotte e si apriranno nuove opportunità di mercato.

Questa è un'ottima notizia per le imprese dell'Ue di tutte le dimensioni, per i nostri consumatori e per i nostri agricoltori, che potranno beneficiare di nuove e preziose opportunità di esportazione, pur essendo pienamente tutelati nei settori sensibili. Domani parlerò con tutti e quattro i leader del Mercosur per celebrare questa giornata importante e ribadire la necessità del massimo impegno per realizzare il suo straordinario potenziale. Questa è una buona giornata per la competitività, la resilienza e il posizionamento strategico dell'Europa: l'agenda commerciale dell'Ue si sta dimostrando ancora una volta vincente", ha sottolineato von der Leyen.

"Il 1° maggio è un giorno importante per l'Ue in termini di commercio. Con l'applicazione provvisoria dell'accordo Ue-Mercosur, è tempo di rimboccarci le maniche e assicurarci che questo accordo storico dia i suoi frutti. Gli accordi commerciali, nella loro essenza, riguardano l'acquisto e la vendita di beni e servizi, secondo regole concordate di comune accordo e per un vantaggio reciproco, e questo sarà il nostro obiettivo primario nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha aggiunto il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic.

L'accordo eliminerà gradualmente i dazi all'importazione su oltre il 91% delle merci dell'Ue esportate nel Mercosur, un mercato di oltre 700 milioni di persone. A partire da domani, l'accordo eliminerà o ridurrà drasticamente i dazi doganali sulle principali esportazioni dell'Ue, come automobili, prodotti farmaceutici, vino, liquori e olio d'oliva, creando immediatamente nuove opportunità per le aziende europee in una delle più grandi zone di libero scambio al mondo.

