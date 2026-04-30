Ue a Israele: "La libertà di navigazione deve essere rispettata"

Ansa 30 aprile 2026 a

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BRUXELLES - "La libertà di navigazione nel diritto internazionale deve essere rispettata. Questo è un punto. Inoltre, abbiamo invitato e ribadiamo l'invito a Israele a rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale marittimo, che è molto chiaro". Lo ha dichiarato Anouar El Anouni, portavoce della Commissione Ue per gli Affari Esteri, interpellato durante il briefing quotidiano alla stampa sul fermo dei partecipanti alla Flotilla da parte della marina israeliana.

"Per quanto riguarda poi la situazione" degli attivisti arrestati da Israele, "ricordo che, in termini di protezione consolare, la responsabilità della tutela dei partecipanti spetta alle autorità nazionali dei Paesi di cui hanno la cittadinanza", ha aggiunto.

