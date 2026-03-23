Commissione Ue: "Budapest chiarisca contatti con Mosca"

Ansa 23 marzo 2026 a

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BRUXELLES - "Le notizie secondo cui il ministro degli Esteri ungherese avrebbe divulgato al suo omologo russo discussioni a porte chiuse a livello ministeriale nel Consiglio sono motivo di grande preoccupazione". Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa dopo le notizie sulle presunte 'spiate' di Budapest a Mosca. "Il rapporto di fiducia tra gli Stati membri e tra questi e le istituzioni è fondamentale per il funzionamento dell'Unione europea. Ci aspettiamo che il governo ungherese fornisca chiarimenti". "Prima dobbiamo accertare i fatti e ricevere chiarimenti", ha chiarito.

