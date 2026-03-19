Zelensky: "Ancora incertezza sui 90 miliardi, ma sono fondamentali"

Ansa 19 marzo 2026 a

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BRUXELLES - "Ormai da tre mesi, la più importante garanzia di sicurezza finanziaria fornita dall'Europa all'Ucraina non funziona: il pacchetto di aiuti da 90 miliardi di euro per quest'anno e il prossimo. Per noi è fondamentale. È una risorsa per proteggere vite umane. Ancora oggi non sappiamo con certezza se questi aiuti verranno sbloccati". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi ai leader riuniti al Consiglio Europeo.

