Meloni e 9 leader Ue: "Avanti revisione Ets, quote gratuite oltre 2034"

Ansa 18 marzo 2026 a

a

a

BRUXELLES - In una lettera indirizzata ai vertici comunitari i leader di Italia, Austria, Croazia, Grecia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia chiedono una "revisione approfondita" del sistema Ets che includa "un'estensione delle quote gratuite Ue oltre il 2034", nonché un approccio "graduale all'eliminazione delle quote gratuite a partire dal 2028. I capi di Stato e di governo dei dieci Paesi, inclusa la premier Giorgia Meloni, chiedono inoltre di accelerare la revisione che dovrebbe essere presentata "al più tardi alla fine di maggio", si legge nel testo.

Nella lettera del 16 marzo sulla competitività - ricorda il testo dei 10 leader - la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen "sottolinea giustamente che dobbiamo garantire che il sistema Ets sia adeguato alle nuove realtà. A tal fine riteniamo necessaria una revisione approfondita dell'Ets volta a mitigare il suo impatto sui prezzi dell'energia elettrica e a ridurre il rischio di volatilità dei prezzi del carbonio, compresa un'estensione delle quote gratuite dell'Ue nell'ambito dell'Ets 1 oltre il 2034. Inoltre, è fondamentale rendere graduale la graduale eliminazione delle quote gratuite a partire dal 2028 per evitare di imporre un onere eccessivo all'industria durante questo periodo di transizione. Accogliamo con favore il fatto che questo principio sia riflesso anche nell'accordo sull'obiettivo climatico per il 2040". Sulla revisione dell'Ets "il tempo stringe; la relativa proposta legislativa non dovrebbe quindi essere rinviata all'estate.

A seguito delle prossime discussioni in seno al Consiglio europeo di marzo, la revisione del sistema Ets 1 dovrebbe essere presentata al più tardi alla fine di maggio", sottolinea la lettera indirizzata a von der Leyen e a Antonio Costa. "Il cambiamento climatico deve essere affrontato con determinazione. Tuttavia, potremo avere successo nella transizione verde solo se la nostra base industriale rimarrà forte. Da quando è stato raggiunto l'accordo sul Green Deal, il contesto globale è cambiato in modo significativo. I prezzi dell'energia sono saliti alle stelle, l'inflazione ha reso gli investimenti necessari per la transizione ancora più costosi e le attuali soluzioni di decarbonizzazione non sono ancora sufficientemente sviluppate per garantire la sostenibilità economica dei settori in cui è difficile ridurre le emissioni. Oggi constatiamo che il percorso previsto dall'Ets fino al 2034 è troppo ripido e eccessivamente ambizioso. Il nostro settore è impegnato e continua ad adottare le misure necessarie per trasformare i propri modelli di business", spiegano i 10 leader.