G7 Energia: "Sostegno incrollabile a Kiev contro gli attacchi russi"

Ansa 16 marzo 2026 a

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BRUXELLES- I ministri dell'Energia del G7 e l'Ue, riuniti in videoconferenza a margine del Consiglio Energia a Bruxelles, hanno espresso il loro "incrollabile sostegno all'Ucraina" davanti ai "continui attacchi russi alle infrastrutture energetiche" e "hanno ribadito la loro solidarietà e il costante impegno a supportare l'Ucraina e la Moldavia nella costruzione di sistemi energetici solidi, resilienti e affidabili, in vista dell'adesione all'Ue". Lo si legge in un comunicato diffuso al termine della riunione svoltasi nel formato dedicato all'Ucraina.

"Putin sta cercando di lasciare milioni di ucraini al buio e al freddo, con ripercussioni anche sul sistema energetico moldavo. Quest'inverno, ancora una volta, sia l'Ucraina che la Moldavia hanno dimostrato la loro resilienza di fronte all'aggressione e alla manipolazione", ha sottolineato il commissario Ue per l'Energia, Dan Jorgensen, affiancato dalla commissaria per l'Allargamento, Marta Kos, indicando che il piano energetico invernale dell'Ue "aiuterà" Kiev "a superare questo inverno e a prepararsi per il prossimo con un sistema più solido".

