Ue: "Sovraccapacità non a causa nostra, Usa rispettino impegni sui dazi"

BRUXELLES - "La Commissione ha ricevuto la notifica dal parte degli Usa riguardo la decisione di avviare indagini ai sensi della Sezione 301 sull'eccesso strutturale di capacità nei settori manifatturieri. L'Ue condivide queste preoccupazioni, ma non si considera una fonte di queste sovraccapacità. Continuiamo a operare in ossequio agli impegni della dichiarazione congiunta" sui dazi. "Ci aspettiamo che gli Usa facciano lo stesso, e non abbiamo al momento indicazioni sul fatto che si stiano discostando dall'accordo". In caso di violazioni "la Commissione risponderebbe in modo fermo e proporzionato". Lo ha detto un portavoce dell'esecutivo Ue.