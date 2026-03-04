Regioni Ue lanciano l'Alleanza per la resilienza idrica

Ansa 04 marzo 2026 a

a

a

BRUXELLES - Le regioni Ue lanciano a Bruxelles l'Alleanza europea per la Resilienza idrica, un'iniziativa che mira a creare una piattaforma strategica per le regioni europee al fine di rafforzare la resilienza idrica, la preparazione e l'adattamento climatico in tutta Europa. L'Alleanza, che riunisce 18 regioni europee e ha il supporto del Comitato europeo delle Regioni, vede tra i coordinatori la regione Emilia Romagna.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa, incoraggiare il dialogo interregionale e la coordinazione con attori europei; promuovere investimenti per la resilienza idrica e le infrastrutture che possono aiutare a prevenire e contrastare alluvioni ed eventi meteorologici estremi; accelerare ricerca e innovazione e innalzare la consapevolezza pubblica sull'impatto dei cambiamenti climatici. Oltre all'Emilia Romagna, tra i membri all'interno dell'Alleanza, anche le regioni spagnole di Andalusia, Isole Baleari, i Paesi Baschi, Catalogna, Murcia e Valencia, quella belga delle Fiandre; quelle austriache di Carinzia, Stiria, Bassa Austria e Alta Austria; quelle francesi di Nuova Acquitania e Occitania; le regioni greche di Macedonia orientale e Tracia; quella tedesca dell'Assia; la ceca della Moravia meridionale e quella polacca di Wielkopolska.

"Il Comitato delle Regioni è uno dei principali supporter dell'Alleanza europea per la resilienza idrica: il nostro compito è quello di influenzare il processo decisionale in Ue e far sì che queste iniziative diventino realtà. Dobbiamo agire collaborando con gli attori che ogni giorno lavorano per la gestione e resilienza idrica, proteggendo il nostro ambiente, cittadini e infrastrutture. Questa non è solo una questione di ambizioni, ma anche di come questi progetti verranno finanziati: gli investimenti devono avvenire ora". Afferma la presidente del Comitato europeo delle Regioni, l'ungherese Kata Tutto.

"La resilienza idrica è un fattore chiave per proteggere i nostri cittadini e assicurare la competitività. Alluvioni ed eventi meteorologici estremi negli ultimi anni hanno colpito le regioni europee, rendendo evidente il bisogno di cooperazione e coordinazione tra le istituzioni", sottolinea il presidente della regione Emilia Romagna Michele De Pascale. "L'iniziativa lanciata oggi rappresenta uno spazio permanente di dialogo fra le regioni e le istituzioni Ue, con l'obiettivo di condividere esperienze, promuovere investimenti per la resilienza idrica e affrontare il cambiamento climatico", aggiunge De Pascale.

Nel pomeriggio, l'iniziativa sarà presentata nel corso della plenaria del CdR, e discussa con la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e la commissaria Ue all'Ambiente Jessika Roswall.

