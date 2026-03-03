Mammi (ER): "La Pac non va nazionalizzata, servono fondi adeguati"

Ansa 03 marzo 2026 a

BRUXELLES - "Serve una politica agricola comune forte, competitiva e in grado di garantire sicurezza alimentare. Ribadiamo la nostra contrarierà a una nazionalizzazione, il ruolo delle regioni deve restare forte e servono fondi dedicati al settore e adeguati all'inflazione". Lo ha detto l'assessore dell'Emilia-Romagna per l'agricoltura e i rapporti con l'Ue, Alessio Mammi, parlando a nome della rete AgriRegions a margine dell'evento di Alto livello sulla Pac e lo sviluppo rurale tenutosi al Comitato europeo delle Regioni. "I tagli annunciati non vanno bene: è un errore dividere le risorse agricole tra Pac e un fondo unico per la coesione, così facendo si rischierebbe di compromettere l'agricoltura stessa", ha sottolineato Mammi. Tra le proposte della rete europea AgriRegions, che come ha evidenziato Mammi "riunisce 23 regioni Ue da 7 Paesi diversi", anche la "necessità che le regioni" che per costituzione di occupano di agricoltura "possano continuare ad avere un ruolo importante: sono quelle conoscono meglio le esigenze della filiera e dei territori". "Nei mesi scorsi la Commissione europea sul tema delle risorse ha dato segnali di apertura, però ad oggi non abbiamo ancora visto nessun emendamento o impegni concreti che noi continuiamo ad aspettare", ha concluso Mammi.