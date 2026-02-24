L'Ue propone stop dei dazi sui fertilizzanti per un anno

Ansa 24 febbraio 2026 a

a

a

BRUXELLES - La Commissione europea propone di sospendere per un anno i dazi standard sulle importazioni di diversi fertilizzanti azotati e dei fattori di produzione necessari alla loro fabbricazione (ammoniaca, urea). Lo annuncia l'esecutivo comunitario, precisando che la sospensione non si applicherà a Russia e Bielorussia. Secondo le stime Ue, la misura consentirà un risparmio stimato di 60 milioni di euro in dazi all'importazione, "riducendo la dipendenza dell'Ue" da Mosca e Minsk.