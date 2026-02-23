Tajani: "Clima positivo con Usa, possibile stessi dazi su nuova base"

Ansa 23 febbraio 2026 a

BRUXELLES - "Il clima è piuttosto positivo, durante la riunione del G7 è emerso chiaramente l'interesse americano a non far peggiorare la situazione. Noi siamo favorevoli al dialogo e siamo impegnati a far sì che gli Stati Uniti rispettino l'accordo che era in vigore. Riteniamo che anche con una nuova base giuridica si possa arrivare allo stesso risultato". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, durante un punto stampa a Bruxelles dopo il G7 Commercio, evidenziando che con Washington è stata "avviata una fase di dialogo costruttivo". "Quindi nessuna guerra commerciale, nessun atteggiamento aggressivo", ha aggiunto.

"Lavoreremo perché gli americani mantengano l'impegno preso, ma mi pare che la risposta americana sia una risposta - anche a mia domanda precisa - che va nella direzione del dialogo e del confronto. Al momento i dazi sono al 10%, non è ancora arrivato il 5% aggiuntivo, vedremo cosa accadrà" e "lavoreremo" affinché "questi dazi nuovi non si aggiungano a quelli che già c'erano", ha spiegato Tajani, evidenziando anche l'unità europea nei confronti del negoziatore Ue, Maros Sefcovic. "Durante l'incontro direi che i toni erano positivi. Io mi sono sentito rassicurato. Poi servono rassicurazioni ufficiali, formali", ha sottolineato, dicendosi "moderatamente ottimista" davanti a "una situazione in movimento".