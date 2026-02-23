Strasburgo, risoluzione per bloccare i finanziamenti ai gruppi Antifa violenti

Foto: Ansa

Francesca Mariani 23 febbraio 2026

Dopo la morte di Quentin Deranque a Lione, gli eurodeputati francesi di Les Republicaine e di Rassemblement National hanno presentato a Strasburgo una risoluzione per inserire le organizzazioni antifasciste violente in una lista per impedire loro di ricevere finanziamenti europei. L'assassinio dell'attivista di estrema destra, avvenuto il 14 febbraio durante una contromanifestazione, ha dato il via a una mobilitazione congiunta tra destra ed estrema destra al Parlamento europeo. Sul social netwtwork X l'eurodeputata Céline Imart ha annunciato di aver presentato un testo cofirmato da altri 16 europarlamentari per chiedere "la creazione di una lista nera europea delle organizzazioni estremiste ultraviolente". Il testo non menziona espressamente alcuna organizzazione. Tuttavia, questa affermazione riecheggia gli attacchi contro l'estrema sinistra e la sinistra radicale in Francia da parte dei partiti di estrema destra. Questi partiti denunciano la loro collusione con gruppi di estrema sinistra, alcuni dei cui membri sono accusati di aver partecipato allo scontro durante il quale ha perso la vita Quentin Deranque.

"Il suo obiettivo è rafforzare la cooperazione di polizia ed escludere qualsiasi entità classificata dall'accesso ai finanziamenti europei, anche attraverso strutture o intermediari poco trasparenti", ha scritto Imart nel messaggio postato su X. La proposta, ha poi sottolineato, è stata lanciata per colmare "una lacuna giuridica: un'associazione antifascista non può essere inserita nella stessa lista di un'organizzazione terroristica. Ma dobbiamo essere molto attenti ai finanziamenti ".

Céline Imart e il suo capo delegazione, François-Xavier Bellamy, hanno cofirmato questa risoluzione insieme ad altri sei eurodeputati del Rassemblement National, tra cui il leader a Strasburgo del partito Jean-Paul Garraud. "Al Parl0amento europeo, non guardo il logo del partito, ma la sostanza del testo ", ha affermato Imart. "Abbiamo sottoposto questo testo a tutti i gruppi ", specifica, esprimendo al contempo la sua "sorpresa" per aver ricevuto un rifiuto dal gruppo centrista e liberale Renew Europe".