Ue verso il primo dialogo annuale sul cibo

Ansa 19 febbraio 2026 a

a

a

La Commissione Ue si prepara a tenere quest'anno i primi dialoghi sul cibo con gli attori del sistema alimentare, che riuniranno "consumatori, produttori primari, l'industria, i dettaglianti, le autorità pubbliche e la società civile". E' quanto riferisce il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, in una lettera ai ministri Ue, in cui fa il punto sul primo anno dal lancio della Visione Ue sul futuro dell'agricoltura. Proprio nella strategia dedicata al comparto, un anno fa l'esecutivo comunitario aveva annunciato di voler esplorare la via del dialogo con la filiera per affrontare questioni come la riformulazione degli alimenti, la raccolta di dati sull'assunzione alimentare, le diete e l'accessibilità economica.

"Particolare attenzione sarà riservata alla competitività della catena del valore alimentare, al ruolo degli appalti pubblici, allo sviluppo di filiere corte e al coinvolgimento delle autorità locali per creare contesti alimentari favorevoli", ha anticipato Hansen. Il commissario fa sapere di aver avviato il lavoro sul parere scientifico relativo all'impatto del consumo dei cosiddetti alimenti ultra-processati.

#IMCAP

"Cofinanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili"



