Putin all'Ue: "Sugli asset russi difendemo i nostri interessi in tribunale"

Mosca "cercherà di trovare una giurisdizione indipendente da influenze politiche per contrastare i tentativi di sequestrare gli asset russi nell'Unione europea". Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir Putin nella sua conferenza stampa di fine anno, trasmessa in diretta tv. "Qualunque cosa facciano, un giorno dovranno restituirli", ha poi ammonito il leader del Cremlino, ribadendo che la Russia difenderà i propri interessi in tribunale. Putin ha definito "una rapina" l'idea di Bruxelles di utilizzare i beni russi congelati nell'Ue e ha aggiunto che i leader europei non sono riusciti a trovare un accordo in merito perché temono che "le conseguenze potrebbero essere davvero dure per i rapinatori". "Questo sarebbe non solo un colpo all'immagine, ma anche un'erosione della fiducia nell'Eurozona perché, ovviamente, molti Paesi conservano le riserve auree e valutarie nell'Eurozona, non solo la Russia", ha proseguito. "Non importa cosa rubino, prima o poi dovranno restituirlo".