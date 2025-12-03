Von der Leyen: "Con lo stop al gas russo è un giorno storico per l'Ue"

Ansa 03 dicembre 2025 a

BRUXELLES - "Oggi è una giornata storica per l'Unione europea: molti pensavano che non sarebbe stato possibile invece oggi è successo. Ho sempre saputo che avremmo potuto farlo. Ora siamo pronti ad aprire collaborazioni con nuovi partner affidabili. Questo è solo l'inizio di un vero successo europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando l'Intesa tra il Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul regolamento per eliminare gradualmente le importazioni di gas naturale russo. "Inverno dopo inverno abbiamo aiutato Kiev e il suo sistema energetico: ripareremo le infrastrutture e lo faremo ancora".



