Comunicato Stampa: Renato Zaccheddu lancia il Bestseller “Preservare In Mastoplastica”

Ansa 22 settembre 2026 a

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Milano, 22.09.2026 – Sempre più donne, quando valutano un aumento del seno, non cercano solo un risultato estetico, ma un percorso chirurgico più sereno e rispettoso del proprio corpo. Meno trauma, recupero più rapido, minore invasività: sono queste le richieste che guidano oggi molte pazienti nella scelta del chirurgo e della tecnica.

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“Ho scritto questo libro perché ritengo che una paziente informata sia in realtà una paziente più libera e consapevole delle proprie scelte e dei risultati che desidera raggiungere” spiega

Come precisa l'autore, grazie a una formazione internazionale maturata in diversi contesti di eccellenza,

“Il libro di

“Questo è il mio quarto libro edito con

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Il dottor

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