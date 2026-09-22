Comunicato Stampa: Decima edizione festival ‘Baroque Experience'

Ansa 22 settembre 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, ha presentato la decima edizione del festival ‘Baroque Experience', nell'ambito delle attività portate avanti dalla Fondazione ‘Antiqua Vox' di Ponzano Veneto (TV), che promuove e valorizza la musica antica e barocca, i suoi strumenti e il patrimonio che ne racconta la storia.

“Treviso vanta un importante patrimonio organistico, non sempre conosciuto e valorizzato, che contribuisce a porre la città al centro della scena della musica barocca e classica – ha ricordato il Capogruppo Riccardo Barbisan, nell'introdurre la conferenza stampa - Grazie alla Fondazione ‘ Antiqua Vox' e al festival ‘Baroque Experience' abbiamo l'opportunità di far conoscere e valorizzare questo patrimonio, che rappresenta una ricchezza artistica e culturale ammirata e invidiata a livello internazionale. Il festival consente inoltre di accompagnare i visitatori alla scoperta di luoghi della città di Treviso, alcuni molto noti, altri più nascosti, ma ugualmente ricchi di storia e di valore. Ringrazio quindi i comuni di Treviso e di Asolo, gli organizzatori del festival e la Fondazione ‘Antiqua Vox' per aver contribuito alla realizzazione di una kermesse che, oltre alla proposta culturale, assume anche un importante significato benefico a favore dell'associazione ‘Per Mio Figlio', impegnata a migliorare i servizi pediatrici ospedalieri, esempio di integrazione tra il pubblico e il mondo del volontariato, il quale svolge un'attività indispensabile. Ricordo sempre, non a caso, che un veneto su cinque è impegnato nel volontariato.”

“Con la decima edizione di ‘Baroque Experience' sentiamo ancora più forte il desiderio di avvicinare la musica e l'arte alle persone, rendendo l'offerta musicale sempre più trasversale – ha spiegato il direttore artistico Giulio De Nardo - Troppo spesso la musica classica e antica viene percepita come qualcosa di lontano, difficile, troppo di nicchia. Vorrei invece accorciare questa distanza, creando occasioni per ascoltare, conoscere e lasciarsi incuriosire, anche attraverso incontri e percorsi che aiutino a capire il mondo, la storia e le persone da cui quella musica nasce. E tutto questo senza rinunciare alla qualità, anzi. Credo davvero che il compito del Festival sia proporre musica e cultura di alto livello trovando, però, nuovi modi per appassionare un pubblico sempre più ampio.”

“E poi c'è Treviso, che non è semplicemente il luogo in cui il festival si svolge. Da trevigiano che ha studiato e lavora spesso all'estero, sento un legame fortissimo con la mia città e credo che Treviso debba essere parte viva di questo progetto – ha aggiunto Giulio De Nardo - Portare la musica nelle piazze, nei palazzi, nelle chiese e nei musei significa far incontrare il patrimonio della città con persone, storie e sensibilità diverse, creando un dialogo sempre più aperto e internazionale.”

“La Fondazione è nata dalla mia passione per la musica classica e organistica in particolare – ha detto Claudio De Nardo, Presidente della Fondazione ‘Antiqua Vox' – Con lo stile dell'imprenditore, ho dato vita ad ‘Antiqua Vox', con l'obiettivo di dedicare un'attenzione particolare all'importante patrimonio di arte musicale che possiamo vantare a Treviso. Ma ho sempre sentito forte la responsabilità sociale propria dell'essere imprenditore, una figura che può fare molto per la comunità, restituendo qualcosa di quello che si è ricevuto, con lo spirito del mecenate, al di là del profitto, per realizzare il bello.”

“La decima edizione del festival rappresenta un grande dono, per il quale vogliamo ringraziare la Fondazione ‘Antiqua Vox', tutto lo staff e, in particolare, il signor De Nardo, che ha voluto omaggiarci di un concerto, in programma il 4 ottobre, alle 18, al Teatro Eleonora Duse di Asolo – ha confidato Andrea Rizzo, presidente dell'associazione ‘Per Mio Figlio', nata trent'anni fa dall'iniziativa di diverse imprese per sostenere e migliorare i servizi pediatrici ospedalieri - Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'associazione, che lo destinerà a interventi di umanizzazione dell'ospedale di Montebelluna. Sarà quindi una bellissima serata, capace di unire cultura e solidarietà: un omaggio alla musica barocca, che rappresenta una delle radici della nostra cultura e, allo stesso tempo, un'importante iniziativa benefica a sostegno dei bambini e delle famiglie che vivono l'esperienza dell'ospedale.”

“‘Baroque Experience' è una manifestazione che in questi dieci anni ha saputo crescere, portando a Treviso interpreti di grande talento e offrendo al pubblico occasioni preziose per scoprire e approfondire la musica antica – ha sottolineato l'Assessore alla Cultura del Comune di Treviso, Maria Teresa De Gregorio - Un progetto culturale che valorizza la musica nella sua dimensione più autentica, quella dell'ascolto, dell'incontro e della conoscenza, e che ha il merito di riservare un'attenzione particolare anche ai giovani musicisti, dando loro l'opportunità di esprimere il proprio talento e di confrontarsi con il pubblico. Come Amministrazione crediamo molto in questa capacità di creare cultura attraverso la qualità e di farlo mettendo in relazione artisti, nuove generazioni e alcuni dei luoghi più belli della nostra città. Il traguardo della decima edizione testimonia il valore del percorso costruito dalla Fondazione Antiqua Vox e dal direttore artistico Giulio De Nardo, che ringraziamo per l'impegno e per la passione con cui continuano a investire nella musica e nella sua diffusione.”

“‘Baroque Experience' raggiunge quest'anno la decima edizione: un traguardo importante per un progetto che negli anni ha saputo intrecciare la musica antica con il patrimonio culturale della città, avvicinando persone di ogni età alla conoscenza di repertori unici e strumenti antichi, valorizzando al contempo alcuni dei luoghi più suggestivi di Treviso – ha evidenziato Carlo Antiga, presidente di Banca Prealpi SanBiagio - Come Banca, siamo quindi orgogliosi di rinnovare il nostro supporto a questo Festival: per noi sostenere la cultura significa infatti contribuire a salvaguardare, restaurare e far rivivere tradizioni, opere e spazi che custodiscono la storia della nostra comunità.”

Ricordiamo che ‘Baroque Experience' celebra la decima edizione, dopo un percorso iniziato nel 2016 e divenuto una tradizione per Treviso. Il festival propone un programma che intreccia musica antica e barocca, arte, storia e altri linguaggi, con concerti, incontri e iniziative per il pubblico.

Tra gli appuntamenti principali: un preludio medievale dedicato a Tomaso da Modena, concerti dedicati a Bach, alla Venezia del Settecento e alla Viola Organista di Leonardo da Vinci, oltre all'incontro con Francesca Cavallin sul rapporto tra musica, arte, poesia e silenzio.

La manifestazione conferma inoltre l'attenzione ai giovani musicisti, alla solidarietà con un concerto benefico e alla valorizzazione del territorio, con l'obiettivo di avvicinare sempre più il pubblico alla musica.

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