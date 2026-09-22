Comunicato Stampa: CRV - Votate prese d'atto di bilanci societari '25 di CAV, Veneto Edifici Monumentali e Veneto Acque

Ansa 22 settembre 2026 a

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La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha sentito oggi in audizione, in ordine al bilancio societario n. 3, il presidente, Monica Manto, e l'amministratore delegato, Elisabetta Campitelli, di CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. sul bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2025. Di seguito, la Commissione ha audito anche gli amministratori unici di Veneto Edifici Monumentali s.r.l. e di Veneto Acque S.p.A., ovvero, rispettivamente, Michele Simonella e Gerardo Meridio, sui bilanci societari n. 5 e n. 6 riguardanti i bilanci d'esercizio 2025 delle due società e le rendicontazioni sugli obiettivi 2025-27. La Commissione ha approvato all'unanimità le prese d'atto di ciascun bilancio societario.

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