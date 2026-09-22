Comunicato Stampa: Corsi di Laurea eCampus e Master

Ansa 22 settembre 2026 a

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Chi valuta questi percorsi dovrebbe guardare prima di tutto la classe del corso, poi il piano di studi e gli obiettivi in uscita. Infatti, due percorsi dal nome simile possono portare a esiti diversi. Allo stesso modo, le lauree eCampus richiedono una verifica preventiva dei requisiti, degli eventuali OFA, dei CFU già acquisiti e della compatibilità con il proprio progetto professionale, è diverso per i

La distinzione tra Laurea Triennale eCampus e Laurea Magistrale eCampus resta centrale nella scelta. La prima costruisce la base disciplinare, mentre la seconda approfondisce un ambito specifico e richiede un titolo idoneo per l'accesso. In particolare, i percorsi magistrali si svolgono con una didattica digitale che consente di seguire lezioni e materiali a distanza. Tuttavia, università online non significa percorso semplificato: lo studio richiede continuità, organizzazione personale e rispetto delle scadenze.

La modalità telematica riguarda soprattutto l'erogazione della didattica, non lo svolgimento automatico degli esami da casa. Infatti, eCampus prevede verifiche finali e appelli secondo disposizioni definite dall'Ateneo. È utile sapere

I master eCampus appartengono alla formazione post laurea e seguono regole diverse rispetto ai corsi di laurea. In generale, i master di primo livello richiedono una laurea triennale, mentre quelli di secondo livello richiedono una laurea magistrale o un titolo del vecchio ordinamento idoneo. Questa distinzione incide subito sulla scelta, quindi va chiarita prima di ogni domanda di ammissione. I master universitari eCampus hanno durata annuale, pari a 1.500 ore, e rilasciano 60 CFU. leggi anche:

L'Ateneo colloca i master in più settori disciplinari, dal giuridico all'economico, fino all'umanistico e all'ingegneristico. Il master non sostituisce una laurea: serve invece ad approfondire competenze mirate, aggiornare la preparazione o costruire una specializzazione coerente con il proprio profilo. Non tutti i master rispondono agli stessi obiettivi. Per esempio, alcuni puntano su aggiornamento professionale, altri su un'area tecnica precisa. Occorre quindi verificare contenuti, requisiti e destinatari prima di scegliere. Può interessarti anche:

Uno degli errori più comuni consiste nel procedere con l'iscrizione senza una verifica preliminare completa. Prima conviene controllare requisiti di accesso, documentazione, eventuali esoneri e riconoscimento di CFU. Di conseguenza, la decisione finale diventa più solida e riduce il rischio di passaggi inutili o correzioni successive. La questione economica pesa nella scelta, ma non va affrontata in modo superficiale: chi valuta l'iscrizione deve considerare anche l'eventuale presenza di convenzioni applicabili al proprio caso.

Non esiste un beneficio automatico per tutti gli studenti. Prima dell'iscrizione è quindi opportuno verificare ogni condizione in modo puntuale, senza affidarsi a informazioni generiche. StudiaOra.it entra qui in modo concreto: il tutor eCampus affianca l'interessato nella lettura dell'offerta formativa, nella verifica preliminare dei documenti e nel controllo delle possibili convenzioni. Per un quadro più ampio sul servizio, la sezione

Completare un percorso eCampus, sia esso una laurea o un master, apre a diversi ambiti professionali a seconda dell'area disciplinare scelta. Le competenze acquisite variano dal settore giuridico a quello economico, passando per l'ambito educativo e tecnico. Tra gli sbocchi più concreti indicati dai percorsi eCampus figurano:

Ogni sbocco richiede però requisiti specifici legati al corso scelto. Per questo motivo, prima di iscriversi conviene verificare quali competenze certifica il titolo e quali sbocchi effettivamente apre. Anzitutto, la coerenza tra percorso di studi e obiettivo professionale resta il criterio più solido su cui basare la scelta finale.

Quando l'offerta formativa è ampia, il rischio non è solo scegliere il corso sbagliato. Spesso il problema nasce da informazioni lette in modo frammentario, da dubbi sui requisiti o da una stima imprecisa dei CFU riconoscibili. Per questo un servizio di orientamento specializzato aiuta a ricostruire il quadro completo, soprattutto prima di avviare iscrizioni o richieste di prevalutazione.

Il tutor di StudiaOra.it accompagna lo studente nella comprensione dei percorsi, nella raccolta delle informazioni essenziali e nella gestione della procedura amministrativa. Inoltre, verifica l'eventuale presenza di convenzioni e chiarisce con precisione i passaggi necessari. Questo approccio non sostituisce la decisione personale; al contrario, aiuta a prendere una decisione più informata e ordinata su Corsi di Laurea eCampus e Master.

La scelta tra laurea e master richiede un'analisi concreta del proprio punto di partenza. Chi possiede già un titolo universitario può orientarsi verso un master, mentre chi deve costruire una base accademica parte da un corso di laurea. Prima di chiudere la procedura, conviene fermarsi su obiettivo finale, requisiti, CFU, organizzazione dello studio e convenzioni disponibili. Per un confronto diretto con un tutor dedicato,

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