Comunicato Stampa: Armenia. Presidente Zaia in missione istituzionale a Jerevan.

Ansa 21 settembre 2026 a

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Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, è in partenza oggi per l'Armenia per una missione istituzionale a Jerevan, accompagnato dal Segretario generale del Consiglio regionale, Roberto Valente, e da una ristretta delegazione della Regione del Veneto.

La missione prevede una serie di incontri istituzionali e appuntamenti dedicati ai rapporti culturali e alle relazioni tra il Veneto e l'Armenia. Tra gli impegni in programma figura l'incontro con la Ministra armena dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport, Zhanna Andreasyan.

Zaia parteciperà inoltre al 15° Forum consultivo degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa, in programma a Jerevan dal 23 al 25 settembre. Un appuntamento che assume quest'anno un significato particolare per il Veneto, dopo la certificazione ufficiale della Via Querinissima come “Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa”, riconoscimento che inserisce il progetto nella rete europea dedicata alla valorizzazione del patrimonio, alla cooperazione culturale e al dialogo tra territori.

«È una missione alla quale tengo particolarmente – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia – perché cultura, storia e identità possono diventare strumenti concreti per costruire relazioni tra popoli e territori. Il riconoscimento della Via Querinissima da parte del Consiglio d'Europa premia un progetto nel quale il Veneto ha creduto fin dall'inizio e che oggi unisce territori molto lontani tra loro, dal Mediterraneo al Nord Europa, attraverso la straordinaria storia di Pietro Querini».

«Questi itinerari – prosegue Zaia – non sono soltanto percorsi geografici o turistici, ma vere reti di cooperazione tra istituzioni, comunità e territori. A Jerevan porteremo l'esperienza del Veneto e una storia che nasce dalla nostra identità ma che oggi ha assunto una dimensione pienamente europea».

Nel corso della missione sono previste anche la visita al Memoriale del Genocidio armeno di Tsitsernakaberd e al Matenadaran, la storica istituzione che conserva una delle più importanti collezioni di manoscritti antichi in lingua armena.

«L'Armenia è una terra dalla storia millenaria e da una fortissima identità culturale – conclude Zaia –. Questa missione sarà anche un'occasione per rafforzare rapporti istituzionali e costruire nuovi ponti tra il Veneto e una realtà di grande rilievo nello spazio culturale europeo».

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