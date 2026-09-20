Comunicato Stampa: IMPRESE, INDUSTRIA FELIX: RATING ESG, NUOVE REGOLE UE RIDISEGNANO IL MERCATO

Ansa 20 settembre 2026 a

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MILANO, 20 SET - Il mercato europeo dei rating ESG entra in una nuova fase. Le nuove regole dell'Unione europea introducono per la prima volta una disciplina organica per i provider, rafforzando i requisiti in materia di governance, indipendenza e trasparenza delle metodologie. È la notizia di copertina del numero 20 di Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in uscita domani, lunedì 21 settembre, nelle principali edicole italiane e gratuitamente in formato digitale su industriafelix.it.

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