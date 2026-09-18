Comunicato Stampa: 36esima rassegna Teatro per ragazzi ‘Porta il papà a Teatro'.

Ansa 18 settembre 2026 a

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Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la 36esima rassegna teatrale per ragazzi e famiglie “Porta il papà a Teatro”.

Bruno Beltrame, Sindaco di Vò di Brendola, ha ringraziato tutti i presenti e ha sottolineato la bellezza delle attività promosse dalla Sala della Comunità di Vò di Brendola, che ospita rassegne anche di livello internazionali, rivolte ai bambini-ragazzi che ‘prendono per mano i genitori e li accompagnano con loro ad assistere alle tante rassegne presenti, anno dopo anno. “Il Sindaco, fa presente che non esiste solo il virtuale, in un periodo storico come il nostro dove i giovani sono al centro più che mai di dinamiche complesse e proprio il Teatro rappresenta un valore aggiunto: il Teatro è vita, il Teatro è emozione. Orgoglioso del nostro Teatro una perla del territorio. Voglio ringraziare anche la figura di Carlo De Guio, presidente onorario, che ha dato avvio a moltissime iniziative nel nostro territorio”.

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