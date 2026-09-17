Comunicato Stampa: Valditara, Presidente Zaia: “Minacce vergognose e inaccettabili."

Ansa 17 settembre 2026 a

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“Piena solidarietà a Giuseppe Valditara per le vergognose e gravissime minacce ricevute. Conosco bene Giuseppe e so che intimidazioni di questo genere non lo faranno arretrare di un passo: continuerà a fare il proprio lavoro con determinazione e con la schiena dritta. Un proiettile e una lettera di minacce non sono dissenso, sono un gesto vile e inaccettabile che deve trovare la condanna netta e unanime di tutti”.

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