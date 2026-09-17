Comunicato Stampa: Terza commissione, audizioni sul testo di legge unificato in materia di commercio
Ansa
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La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore Massimo Bitonci, ha sentito oggi in audizione i rappresentanti delle categorie interessante ai contenuti della proposta legislativa in materia di commercio, frutto dell'unificazione di cinque iniziative di legge già illustrate in precedenza.
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