Comunicato Stampa: Presentato l'ultimo libro di Anil Celio ‘Ho sognato un delitto'.

Ansa 17 settembre 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Mirko Patron (Forza Italia), assieme all'assessore regionale Elisa Venturini, ha presentato l'ultimo libro di Anil Celio ‘Ho sognato un delitto', dialogando con l'autrice.

Il romanzo si fregia della presentazione di Andrea Colasio, assessore alla Cultura del comune di Padova.

“Ho iniziato a scrivere giovanissima – ha confidato l'autrice – Scrivere è stata la mia medicina contro la solitudine. Scrivo e parlo di notte, quando posso ascoltare me stessa.”

La protagonista è Giada, una giovane avvocata che condivide con la vittima la professione e che si trova coinvolta nella vicenda, tra indagini, giustizia e interrogativi sul caso e sul destino. Nella migliore tradizione del noir, amore e morte si intrecciano, ma lo fanno attraverso la particolare sensibilità filosofica di Anil Celio.

Al centro del racconto emerge infatti una visione profondamente vitale e ottimista: il piacere della convivialità, il valore della comunità e del dialogo, ma soprattutto la capacità della vita di offrire opportunità inattese proprio quando lo scenario sembra improvvisamente cambiare.

È il caso, l'imprevisto, a innescare anche la vicenda sentimentale che corre parallela al noir giudiziario. Un'auto che sfreccia accanto a Giada in una giornata di pioggia, una pozzanghera, gli schizzi d'acqua sul suo abito: un episodio apparentemente casuale diventa l'innesco di nuovi incontri e nuove possibilità. Così, quasi come un elemento piovuto dal cielo, la storia d'amore entra progressivamente nel romanzo, intrecciandosi all'indagine e diventando parte di una riflessione più ampia sulla casualità e sulla leggerezza dell'esistenza.

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