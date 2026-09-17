Comunicato Stampa: Presentato in Consiglio Veneto il progetto “Sulle ali della musica - Laboratori Gabbiani”.

Ansa 17 settembre 2026 a

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Il consigliere regionale Eric Pasqualon (UdC) ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il progetto “Sulle ali della musica - Laboratori Gabbiani”, iniziativa illustrata assieme al musicista Giorgio Buttazzo, che ha per protagonista la musica, intesa strumento di inclusione e linguaggio universale per dare voce a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale.

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