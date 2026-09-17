Comunicato Stampa: Narwal ripercorre IFA 2026 a Berlino e celebra 10 anni di innovazione

Ansa 17 settembre 2026 a

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Il fulcro della presenza di Narwal a IFA è stato un evento esclusivo organizzato da Narwal a Berlino, che ha riunito circa

Più che concentrarsi esclusivamente sui prodotti, l'evento ha offerto uno sguardo più approfondito sulla filosofia che ha guidato lo sviluppo di Narwal nell'ultimo decennio:

Fondata nel 2016, Narwal è nata con l'ambizione di ripensare una delle attività più ripetitive della pulizia domestica. Questo percorso ha portato, nel 2019, al lancio del primo robot lavapavimenti dotato di sistema di autolavaggio dei moci, dando forma a una filosofia di prodotto che continua ancora oggi a guidare l'azienda.

Nel corso dell'ultimo decennio, Narwal ha sviluppato tecnologie che spaziano dal rilevamento intelligente dello sporco ai sistemi anti-groviglio, dalla navigazione avanzata al lavaggio dei moci in tempo reale, portando la propria presenza in oltre

A IFA 2026, questo percorso ha costituito la base della visione di Narwal per la prossima generazione di robot domestici. Per l'azienda, il futuro non consiste semplicemente nell'aggiungere nuove funzioni o aumentare la potenza di aspirazione, ma nello sviluppo di sistemi capaci di comprendere meglio gli ambienti in cui le persone vivono e di adattarsi alle loro esigenze.

Durante l'evento di Berlino, Narwal ha presentato la sua più recente generazione di

Tecnologie come il

Al tempo stesso,

L'offerta presentata a Berlino comprendeva inoltre l'aspirapolvere senza fili

A IFA, Narwal ha presentato le proprie ultime innovazioni anche nel corso di ShowStoppers, appuntamento internazionale che ha riunito media specializzati nei settori della tecnologia e dell‘elettronica di consumo.

Al centro della gamma presentata a Berlino c'era

Già riconosciuto da

I riconoscimenti per Flow 2 sono andati oltre ShowStoppers: il prodotto ha ricevuto anche il

Nel loro insieme, questi riconoscimenti testimoniano l'ampiezza della gamma presentata da Narwal a Berlino e la varietà di esigenze domestiche a cui i diversi prodotti sono progettati per rispondere.

Per Narwal, IFA 2026 ha rappresentato sia una celebrazione del percorso compiuto nell'ultimo decennio sia l'inizio di un nuovo capitolo. Dal primo robot lavapavimenti dotato di autolavaggio dei moci fino a sistemi sempre più intelligenti, capaci di comprendere e adattarsi all'ambiente domestico, lo sviluppo di Narwal è rimasto ancorato allo stesso principio:

Con l'evoluzione della robotica domestica, Narwal vede l'opportunità di andare oltre macchine per la pulizia sempre più performanti, sviluppando sistemi dotati di una maggiore consapevolezza dello spazio e di una comprensione più profonda degli ambienti in cui le persone vivono. E questo parte dalla capacità di rimanere vicini alle persone e al modo in cui vivono davvero le loro case.

In Europa, Narwal continuerà a rafforzare i propri investimenti nel mercato, attraverso ulteriori attività di brand rivolte ai consumatori nell'Europa meridionale e occidentale. Parallelamente, l'azienda porterà gradualmente i propri prodotti e il proprio brand in un numero crescente di Paesi, tra cui

L'ambizione per il prossimo decennio rimane semplice:

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 6 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NARWAL