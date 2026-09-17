Comunicato Stampa: Dalla schiavitù del debito alla sovranità del genio: "Il Ma®x-Capitalismo" di Vanni

Ansa 17 settembre 2026 a

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ROMA – In un'epoca in cui la narrazione economica dominante sembra rassegnata all'austerità, ai vincoli di bilancio e a un debito pubblico percepito come una condanna generazionale, irrompe nel dibattito editoriale un saggio destinato a far discutere le aule accademiche e i palazzi della finanza. Si intitola “IL” MA®X-CAPITALISMO – Il N-“Uovo” Mondo (Frascati Anastasia Editore), firmato dall'imprenditore romano Lorenzo Vanni e corredato dalla provocatoria prefazione dell'On. Marco Rizzo.

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