Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 39esima Fiera autunnale dell'Area Berica

Ansa 17 settembre 2026 a

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“Con profondo orgoglio, rappresento oggi Coldiretti, CIA e ConfAgricoltura, perché la Fiera offre una importante vetrina per valorizzare il nostro settore primario, l'agricoltura – ha affermato Cristina Zen, Vicepresidente della Coldiretti di Vicenza - L'autunno è tempo di fare un bilancio e di raccogliere i frutti del lavoro, duro e tenace, dei nostri agricoltori, che domenica 11 ottobre avranno l'occasione di mostrare i prodotti locali, coltivati nel rispetto del territorio, e di spiegare al pubblico la loro professione. L'agricoltura va tutelata, sempre e comunque. Vorremmo, nei prossimi mesi, sviluppare un progetto legato all'agriturismo.”

“Siamo orgogliosi, assieme ai tanti volontari, che lavorano con grande passione, di presentare le nostre eccellenze gastronomiche, in primis gli gnocchi artigianali e alla zucca.”, ha detto Michele Andretto, Presidente della Pro Loco di Noventa Vicentina, che allestirà uno stand gastronomico attivo già da sabato 10 ottobre.

“Il nostro è un gruppo di amici che vuole trasmettere una grande passione: i trattori d'epoca – ha confidato Mauro Padrin, Presidente del Gruppo Trattoristi - Metteremo in vetrina un centinaio di trattori, che saranno collocati in modo certosino lungo via Palladio, con indicazione della marca e dell'epoca di ciascuno. Daremo spazio anche alle macchine trebbiatrici e seminatrici.”

Il programma della Fiera prenderà ufficialmente il via alle 10 di domenica 11 ottobre, con l'inaugurazione alla presenza delle autorità politiche e istituzionali e delle associazioni locali.

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