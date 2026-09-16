Comunicato Stampa: Via libera dalla Quinta commisisone al Pdl 81 che riconosce e valorizza Caregiver familiare

Ansa 16 settembre 2026 a

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La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha licenziato oggi all'unanimità, con la sola astensione tecnica del consigliere Barbisan, il Progetto di legge n. 81, d'iniziativa dei consiglieri Luisetto e Stefani, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”, già illustrato nelle precedenti sedute e oggetto di consultazioni con i soggetti portatori di interesse.

La Vicepresidente Luisetto è stata nominata Relatore, Riccardo Barbisan (Lega- LV) Correlatore.

La proposta normativa licenziata riconosce e valorizza il ruolo del caregiver familiare, definito come la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata nell'ambito del piano assistenziale individualizzato.

È stato quindi presentato, dal consigliere regionale Mirko Patron (Forza Italia), il Progetto di legge n. 16 “Modifiche alla L.R. n. 20/2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" - Istituzione della Consulta regionale per la famiglia”, di cui è primo firmatario il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza.

Il consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo Misto) ha presentato il Progetto di legge statale n. 11, di cui è primo firmatario, “Modifiche al Decreto legislativo 3 luglio 2027, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n 106" e successive modificazioni”.

L'esame dei Pdl proseguirà nelle prossime sedute della commissione.

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