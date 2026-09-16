Comunicato Stampa: CRV - Terza edizione della Festa dello Sport di Saonara (Pd), in programma il prossimo 20 settembre
Ansa
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(Arv) Venezia, 16 settembre 2026 - La consigliera regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la terza edizione della Festa dello Sport di Saonara, in provincia di Padova, in programma domenica 20 settembre presso il centro parrocchiale di Villatora; parteciperanno all'evento, organizzato dall'ASD Saonara Villatora Calcio assieme all'amministrazione comunale, tutte le realtà sportive del territorio.
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