Comunicato Stampa: CRV - Nominati componenti della Consulta regionale della Cultura
Ansa
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(Arv) Venezia, 16 settembre 2026 La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha designato le consigliere Laura Besio (Fratelli d'Italia) e Monica Sambo (Partito Democratico) quali componenti della Consulta regionale della Cultura, prevista dall'articolo 10 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
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