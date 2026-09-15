Comunicato Stampa: Prima commissione, ok a ddl su cooperazione internazionale e a parere su legge caregiver."

Ansa 15 settembre 2026 a

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La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore regionale Paola Roma, ha sentito oggi in audizione gli ex membri del Parlamento regionale degli studenti della Toscana in ordine ai testi abbinati dei progetti di legge - già illustrati n. 17, a prima firma del consigliere Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), “Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 ‘Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa' e istituzione del Consiglio regionale dei ragazzi del Veneto”, e n. 69, a prima firma della consigliera regionale Morena Martini (Stefani Presidente), “Istituzione del Consiglio regionale Veneto dei ragazzi”.

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