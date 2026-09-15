Comunicato Stampa: Legge su applicazione misure pianificazione qualità dell'aria e limitazioni circolazione stradale

Ansa 15 settembre 2026 a

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Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 32 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astenuti, il disegno di legge n. 109, di iniziativa della Giunta, rubricato “Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 'Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale' convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155”, relatore per l'aula, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Matteo Baldan, correlatore, il vicecapogruppo del Partito Democratico, Antonio Marco Dalla Pozza.

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