Comunicato Stampa: CRV - Varenne. Presidente Zaia: "Addio al Capitano, un campione che ha reso orgogliosa l'Italia"

Ansa 18 agosto 2026 a

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(Arv) Venezia, 18 agosto 2026 - “Varenne non è stato semplicemente il più grande trottatore della storia. È stato un campione italiano nel senso più pieno del termine. Uno di quei fuoriclasse che riescono a superare i confini dello sport per entrare nel cuore delle persone. Quando correva, correva l'Italia: ci ha fatto emozionare, ci ha fatto esultare, ci ha reso orgogliosi di essere italiani portando il nostro Tricolore sui più importanti ippodromi del mondo. Oggi se ne va il Capitano e con lui se ne va una pagina irripetibile dello sport italiano e dell'ippica mondiale”. Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricorda Varenne, il leggendario trottatore scomparso all'età di 31 anni.

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