Comunicato Stampa: CRV - Tania uccisa da ex compagno. Presidente Zaia: "Aveva denunciato, è un fallimento"

Ansa 18 agosto 2026 a

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(Arv) Venezia, 18 agosto 2026 - “Quello che è accaduto a Camponogara è un fallimento. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo con chiarezza. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del Questore. E oggi Tania non c'è più. Di fronte a una tragedia come questa non possiamo limitarci al cordoglio: dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenendo sul femminicidio della 39enne Tania Terrin, uccisa nella sua abitazione di Camponogara.

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